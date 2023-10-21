جيش الاحتلال يكشف سبب تأخر الدخول البري إلى قطاع غزة

نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، التقارير التي تفيد بأن الدخول البري إلى قطاع غزة قد تأخر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة.

قال متحدث جيش الاحتلال: "سوف ندخل غزة في أفضل الظروف بالنسبة لنا"، مكررا دعوته إلى سكان غزة للانتقال إلى الجنوب.

وفي وقت سابق، توعد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بدخول قطاع غزة وخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية.

وقال هاليفي، لقادة لواء جولاني، "سندخل إلى قطاع غزة، سنخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على العناصر التابعة للمقاومة وسنتذكر في أذهاننا كذلك صور ومشاهد الذين سقطوا قبل أسبوعين".

وأضاف هاليفي: "غزة معقدة، غزة مكتظة، تحضر المقاومة الكثير من الأشياء فيها لكننا نحضر له أيضا. وترافقنا في المناورة البرية كافة قدرات جيش الدفاع، كونوا جريئين بهذا التفكير. كونوا عازمين للغاية، وانقلوا الشعور بالثقة البالغة لجنودكم هذه الروح ستحقق النصر. مهنيتكم ستحدد النتيجة، أنا واثق بكم جدا، أنا فخور بكم جدًا، هذا فخر وهذه قوة وبهذه القوة ستنتصرون".