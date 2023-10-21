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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلوا بالكم.. أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الملايين خرجوا في الميادين أمس لدعم موقف مصر ورفض تهجير أهالي غزة  لسيناء.

 

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وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"في الأزمات الشعب كله واقف مع البلد وكلنا ايد واحدة سواء مؤيد او معارض".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الوقت ده هو وقت التكاتف والتلاحم من أجل الأمن القومي للدولة المصرية".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك لجان إلكترونية كثيرة من الإخوان والطابور الخامس منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعية.. لازم نخلي بالنا منها والشعب المصري متماسك ومحدش يقدر يغلبنا ".

موسى أحمد موسى الإخوان اخبار التوك شو مصر

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