إعلام القاهرة تبدأ الدورات التدريبية الخاصة بالفصل الدراسي الأول.. تفاصيل

ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية: Fact checking )

مميزات الدورة التدريبية

- التحقق من الصور والفيديوهات عبر البحث العكسي

- كشف الصور والفيديوهات المصممة بالذكاء الاصطناعي

- التحقق من المواقع المحذوفة والبحث في أرشيف الإنترنت

- استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المعلومات

- البحث المتقدم على وسائل التواصل ومحركات البحث

- تتبع صفحات فيس بوك واللجان الإلكترونية على تويتر

- صياغة قصة تدقيق المعلومات .

وأعلن مركز بحوث الرأي العام، تقدم الدورة المكثفة علي مدار يومين 8 ساعات تدريبية

ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة .

جامعة القاهرة

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.

وقال الدكتور محمد الخشت عن الفقيد، إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا يتمتع بأخلاقيات عالية، وقامة وطنية ناجحة ومتفانية في خدمة الوطن في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ وكانت حياته حافلة بالعطاء والإخلاص حتى لحظات حياته الأخيرة.