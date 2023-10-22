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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفتق السري لا يقتصر على الرضع.. مشكلة صحية تصيب البالغين أيضا

الفتك السري
الفتك السري

 الفتق السري (Inguinal Hernia) هو مشكلة صحية تصيب البالغين أيضًا، بالإضافة إلى الأطفال، الفتق السري يحدث عندما يتمزق الجزء الضعيف في العضلات الجانبية للجدار البطني السفلي، مما يؤدي إلى تكون فتحة تسمح للأنسجة أو الأعضاء الداخلية بالخروج من منطقة البطن والانزلاق إلى الفتحة الإنغوينية (المنطقة بين عضلات البطن والفخذ)، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

تشمل أعراض الفتق السري عند البالغين الآتي:

1. بروز أو تورم في المنطقة الإنغوينية أو الخصية (في الذكور).
2. ألم أو شعور بالشد في المنطقة الإنغوينية، يزداد عند المجهود البدني أو السعال.
3. انزعاج أو ثقل في البطن أو الفخذ.

ويؤدي الفتق السري إلى مضاعفات محتملة مثل الانحشار (عندما يعتقد الأنسجة أو الأعضاء داخل الفتحة ويتعذر عليها العودة إلى مكانها الطبيعي) أو الانغلاف (عندما يتم تضييق فتحة الفتق وتعذر العودة إلى مكانها الطبيعي).

إذا كان لديك شك بأنك تعاني من فتق سري، يجب عليك استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق والحصول على العلاج المناسب. قد يكون العلاج في بعض الحالات هو الجراحة لإصلاح الفتق وإعادة الأنسجة أو الأعضاء إلى مكانها الطبيعي. 

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