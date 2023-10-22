أحمد سليمان: أشكر عمومية الزمالك.. واللاعبون قدموا عرضا رائعا أمام سموحة

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالفور الذي حققه الأبيض أمام سموحة بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2023 - 2024 ، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي .

وقال أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN": "سعيد بالروح العالية التي ظهر بها لاعبو الزمالك أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، فظهر الفريق بمستوى رائع وفرض الأبيض أسلوبه منذ الدقيقة الأولى حتى نجح في تسجيل ثلاثية أنهى بها الشوط الأول .

ووجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء قائلاً :" أتوجه بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك بعد المظهر الحضاري الرائع بانتخابات القلعة البيضاء أمس، فقد حرص الأعضاء على مصلحة الكيان، وأتمنى من كل المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، التكاتف والتعاون مع مجلس الإدارة الجديد من أجل إعلاء مصلحة القلعة البيضاء.