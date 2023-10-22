جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين.. فيديو

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، بأن طيرانه الحربي قصف مسجد الأنصار بمخيم جنين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد شخصين.

وزعم جيش الاحتلال أن طيرانه قصف "طريقًا للإرهابيين" أسفل المسجد.

وقال مسعفون فلسطينيون إن الطيران الإسرائيلي قصف مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة مما أدى إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر.

وفي خان يونس استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، ليلة الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي طال مقهى وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس.