نادي الأسير الفلسطيني: 1070 فلسطينياً اعتقلوا من الضفة منذ العدوان على غزة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا من الضفة الغربية اعتقلوا منذ بدء الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وحسب بيان للنادي، فإن عدد الاعتقالات هو الأعلى منذ سنوات ويبلغ 6500 منذ بداية العام.

ووقعت معظم الاعتقالات في رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وأريحا والقدس المحتلة.

وأكد الرئيس الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا غاشما ووحـشيـا من قبل ‎إسرائيل، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لن نغادر، سنبقى على أرضنا" خلال كلمته الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام يوم السبت.



وحث عباس إسرائيل وحماس على إطلاق سراح جميع الأسرى والسجناء في وقت انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة في القاهرة يوم السبت إنه دعا الزعماء للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإحياء طريق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكد أن أهداف خارطة الطريق تشمل إيصال المساعدات إلى غزة والاتفاق على وقف إطلاق النار، يليه مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين.

