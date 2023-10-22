مهاجم الزمالك الصاعد يجري عملية ناجحة في الكاحل

أنهي يوسف حسن، المهاجم الصاعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عملية جراحية، في الكاحل بنجاح ؛ بعدما أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية وتكفل النادي بمصاريف العملية.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة التأهيل خلال الفترة المقبلة، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية بعد 3 أشهر.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قد تواصل مع المهاجم خلال الأيام الماضية؛ للتنسيق معه بشأن خضوعه للعملية الجراحية.

وفي سياق آخر، فاز فريق الزمالك على سموحة، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة “دوري نايل”؛ ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في جدول المسابقة.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بداية من يوم الثلاثاء المُقبل.

ومنح الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق، لاعبيه، راحة لمدة 48 ساعة؛ عقب الفوز على سموحة مساء اليوم.

فيما توج أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بـ جائزة أفضل لاعب في المباراة، أمام سموحة، وتسلم الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء.