مفاجأة بشأن فرع 6 أكتوبر.. المندوه يكشف تفاصيل خطة حل أزمة الزمالك المالية

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن تفاصيل المشروعات الجديد وفروع النادي خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا علي أنه سيتم الاعتماد علي أصول النادي والاستثمار فيها

وأكمل المندوه : برنامجنا الانتخابي يؤكد تغيير الصورة الذهنية للتعامل مع المرشحين والنحوم السابقين حيث سيتم العمل بين الجميع لتحقيق مصلحة النادي أولا ونتمنى أن يحل الاستقرار على النادي في أقرب وقت

وأوضح : مشروع فرع نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر سيتم استغلاله في زيادة موارد النادي والمشروع ضمن أولوياتنا وبدأنا بالفعل العمل عليه ، كما سيتم توزيع الإنفاق علي النادي وسيتم حل أزمة الديون ومستحقات اللاعبين والموظفين والقضية ليست في الحصول على المستحقات فورا وإنما كيفية ضمان الحصول عليها وان تكون الثقة دائما متبادلة بيننا

حقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسعيدي) بنفس العدد من النقاط.