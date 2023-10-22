عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ قافلة للصحة الإنجابية بمنطقة مجاهد والمحجر بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر اليوم عن إطلاق قافلة للصحة الإنجابية في منطقتي مجاهد والمحجر بمدينة الغردقة. 

 

تهدف هذه المبادرة الصحية إلى توفير الخدمات الطبية والصحية للسكان المحليين، حيث تم صرف جميع الوسائل والعلاج بالمجان خلال الفعالية.

وخلال القافلة، قامت الدكتورة حنان صالح، مسؤول إعلام تنظيم أسرة بإدارة الغردقة، بإلقاء محاضرة توعوية حول الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة.

 تناولت المحاضرة مواضيع مثل أهمية المباعدة بين الولادات وأنواع وسائل تنظيم الأسرة المتاحة، بالإضافة إلى التركيز على فاعلية كل وسيلة وكيفية الاستفادة منها بشكل أمثل.

 

 كما تناولت أيضًا الأمراض المنتشرة في فصل الصيف مثل الإجهاد الحراري والنزلات المعوية والأمراض المنتقلة عن طريق البعوض، حيث قدمت نصائح حول كيفية الوقاية منها.

أكد الدكتور أحمد خالد, مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، على أهمية هذه المبادرات الصحية في تعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع المحلي. وشدد على دور الحملات التوعوية في تحقيق أهداف الصحة العامة والوقاية من الأمراض المنتشرة.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنظمها مديرية الصحة بالبحر الأحمر بهدف تعزيز الصحة والوعي الصحي في المجتمعات المحلية.

- قافلة صحة الإنجاب تنظيم الأسرة الصحة الصيفية الوقاية الصحية الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

قصف صاروخي إسرائيلي عنيف على سوريا.. وخروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة

مستشار الرئيس الفلسطيني: السيسي يتحدث بصوتنا ومخطط التهجير سيفشل.. فيديو

التأمينات تستعد لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر بأثر رجعي

أهم الأخبار: طلاق فنانة سعودية شهيرة.. أول صورة لـ زينة ونجليها.. كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

إلغاء جميع الفعاليات.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ