تنفيذ قافلة للصحة الإنجابية بمنطقة مجاهد والمحجر بالغردقة

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر اليوم عن إطلاق قافلة للصحة الإنجابية في منطقتي مجاهد والمحجر بمدينة الغردقة.

تهدف هذه المبادرة الصحية إلى توفير الخدمات الطبية والصحية للسكان المحليين، حيث تم صرف جميع الوسائل والعلاج بالمجان خلال الفعالية.

وخلال القافلة، قامت الدكتورة حنان صالح، مسؤول إعلام تنظيم أسرة بإدارة الغردقة، بإلقاء محاضرة توعوية حول الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة.

تناولت المحاضرة مواضيع مثل أهمية المباعدة بين الولادات وأنواع وسائل تنظيم الأسرة المتاحة، بالإضافة إلى التركيز على فاعلية كل وسيلة وكيفية الاستفادة منها بشكل أمثل.

كما تناولت أيضًا الأمراض المنتشرة في فصل الصيف مثل الإجهاد الحراري والنزلات المعوية والأمراض المنتقلة عن طريق البعوض، حيث قدمت نصائح حول كيفية الوقاية منها.

أكد الدكتور أحمد خالد, مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، على أهمية هذه المبادرات الصحية في تعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع المحلي. وشدد على دور الحملات التوعوية في تحقيق أهداف الصحة العامة والوقاية من الأمراض المنتشرة.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنظمها مديرية الصحة بالبحر الأحمر بهدف تعزيز الصحة والوعي الصحي في المجتمعات المحلية.