عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "المرحلة الثامنة" للعاملين بالخارج بمدينة العبور

صدى البلد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 22/10/2023، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقةA  بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس، والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمدينة في مواعيد محددة.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور عاصم الجزار، الإجراءات الاستباقية التي اتخذها جهاز مدينة العبور للاستعداد لفصل الشتاء، فيما يتعلق بجاهزية منظومة الصرف الصحي بالمدينة والحالة الفنية لمحطة المعالجة وروافع الصرف الصحي ومشتملاتها، وشبكة صرف مياه الأمطار استعداداً للتعامل مع كميات المياه الزائدة وغير ذلك من إجراءات، وذلك في إطار توجيهات واهتمام الدولة بالمحافظة على الثروة العقارية والمنشئات العامة والخاصة.



وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة 5 بالحي الخامس، اليوم الأحد 22/10/2023، والقطع من 76 : 88، بالمنطقة رقم A بالحي الثامن، يوم الإثنين 23/10/2023، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 25 و 26/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه يتم إحضار جميع المستندات للذين تخلفوا عن الاستلام.



وأوضح المهندس أحمد رشاد، أنه تفقد والمهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز ومديرو محطات الصرف والتشغيل والصيانة، روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من الاستعدادات لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة خلال فصل الشتاء، وكذا الانتشار السريع للأفراد والمعدات وعمل الصيانة الدورية لروافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازمة لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول أمطار غزيرة، للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.



وشملت جولة رئيس الجهاز منظومة الصرف الصحي بالمدينة والتي تشمل 5 روافع هى ( رافع صرف صحي 1بحي الشباب - رافع صرف صحي 4 بالصناعية أ - رافع صرف صحي 6 بالحي السادس - رافع صرف صحي 7 بالصناعية الأولى الامتداد الشمالي - رافع صرف صحي بجوار دار مصر المرحلة الثانية بالحي التاسع بقدرة ( ٢٥ألف م٣/اليوم).



وأكد المهندس أحمد رشاد ضرورة عمل الصيانة اللازمة الدورية للأوناش والطلمبات الخاصة بالروافع، وكذا التأكيد على جاهزية روافع الصرف الصحي بالمدينة، والتأكد دائما من الحفاظ على منسوب الدخول لأدنى مستوى لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع سقوطها، وكذلك جاهزية المولدات الاحتياطية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسولار وعمل الصيانات الدورية و الطارئة أولاً بأول لجميع الطلمبات والمحركات وباقي مكونات المحطات والروافع، كما تم التأكد من جاهزية وتشغيل طلمبات الأنفاق الثلاثة الموجودة بالمدينة أثناء هطول الأمطار(النفق الرئيسي - نفق الحي السادس - نفق الحي السابع) لحماية الأنفاق الموجودة بالمدينة من الغرق في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حيث يوجد بكل نفق 2 طلمبة ومولد، ولحماية كافة الطرق والمحاور وأحياء بالمدينة  يتم التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف، بخلاف إنشاء واستحداث بلاعات مطر مساعدة أثناء عمليات التطوير الجارية بالمدينة.



كما أكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه يتواجد في المدينة جميع المعدات اللازمة لمجابهة هطول الأمطار، ويتم عمل الصيانة الدورية لها، واصطفاف دوري للتأكد من كفاءتها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الجهاز لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة، حيث تشمل المنظومة المعدات الأتية: (شفاط نافوري - شفاط مدمج - كباش - سيارات كسح - معدات سيول - سيارات طوارئ - لوادر - حفارات - ماكينات كبوتا ).



 

عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة العبور بيت الوطن أراضي بيت الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

"القاهرة الإخبارية": 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة

«الشتا لسه مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

موضوعات متعلقة

بقسط شهري 944 جنيها.. امتلك شقة تمليك كاملة التشطيب

خبير عقاري: 11% نموا سنويا متوقعا لقطاع العقارات في مصر حتى 2028

أقل من 70 جنيها .. أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 21-10-2023

تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر

حوافز مالية وتقنين أوضاع.. تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الأراضي الصناعية في عتاقة

أسعار الفاكھة في الأسواق الیوم الخميس 19-10-2023

بدءا من غد.. شركة العاصمة الإدارية تعلن مد فترة التيسيرات الممنوحة للمطورين لمدة شهر

جهاز تنمية العبور: تسليم 31 قطعة أرض للمصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن

ترشيحاتنا

انطلاق الأسبوع الـ 11 من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2023 /2024

عشان الدروس الخصوصية.. مدرس يتسبب في إصابة ولية أمر طالب في الفصل|تفاصيل

يضم مرسيدس وBMW وتويوتا .. مزاد سيارات جديد لـ مطار القاهرة

هذا ما أعده الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة.. فرصة عظيمة اغتنمها

راجل من ضهر راجل|سائق شاحنة مصري يتحدى الاحتلال: أنا جاي متشاهد.. فيديو

قرار عاجل في قضية إنهاء حياة صيدلي حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات بسمة وهبة أثارت الجدل بالسوشيال ميديا

هل هي نهاية العالم؟.. سماء وردية ترعب سكان مدينة بريطانية

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ