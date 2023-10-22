أمريكا تصعد التوتر في المنطقة مع استمرار دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل

تواصل أمريكا شحن الأجواء والتصعيد في المنطقة الشرق أوسطية مع استمرار دعمها اللامحدود للإحتلال الإسرائيلي الذي يواصل قصف كل شيء في غزة دون اهتمام بأرواح الناس.



اعتبرت صحف أمريكية، أن أمريكا تواصل التصعيد حيث أنها لا تعمل على خفضه في ظل إعلانها عن اخطر خطوة وهي بإرسال قوات أخرى إلى كيان الاحتلال.



ويقول صحفيون أمريكيون إن إرسال قوات أمريكية جديدة يعني تورط أمريكا في فلسطين بشكل لا لبس فيه.



وعموما يعني إرسال أسلحة إلى مكان ما دعم هذا الطرف ضد آخر، لكن إرسال جنود شيء آخر.



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل أنظمة دفاع جوي إضافية في الشرق الأوسط.

وحسبما ذكرت "البنتاجون" فإن المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".



وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم.

ووصلت أقوى حاملة طائرات في العالم إلى إسرائيل، الإثنين الماضي.

وبعد وصول الحاملة "جيرالد فورد"، تترقب المنطقة وصول حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، خلال الأسبوعين المقبلين.



وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن انضمام "أيزنهاور" إلى "فورد" يعد بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها نشر حاملتين في المنطقة منذ مارس 2020.