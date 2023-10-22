الكشف على 1554 مواطنا في قافلة طبية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية طنان التابعة للإدارة الصحية بقليوب وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.



وأوضحت المديرية أن القافلة الطبية جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث تم الكشف خلالها على 1554 مواطنًا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.



وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (الباطنة – الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان- جلدية -رمد)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.