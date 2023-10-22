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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طعمه تحفه.. طريقة عمل الموغات بأسرار أهل الصعيد

صدى البلد

يعتبر الموغات أحد المشروبات المصرية التي تقدم لضيوف لزيارة الام بعد ولادتها ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الموغات


3 ملاعق طعام كبيرة من الزبدة الصافية .
3 ملاعق كبيرة من مسحوق المغات (يتم شرؤه من عند العطار) .
3 أكواب ماء ساخن .
1/4 كوب من السكر ( يمكنك إضافة المزيد إذا كنت ترغب في طعم أحلي 

يتم تجهيز مقلاة متوسطة الحجم ووضع الزبدة بداخلها لإذابتها علي نار متوسطة الحرارة، بعدها يتم إضافة مسحوق المغات .     تقليب الخليط بإستمرار حتي يتحول لون الزبدة إلي اللون البني ويصبح المسحوق في شكل كتل صغيرة كما هو موضح أمامك في الصورة .

بعد أن يتم الحصول علي مسحوق ناضج تركه لبضع دقائق، ثم يُضاف الماء الساخن، ولا يفضل التقليب بإستمرار، وفي النهاية يوضع السكر .

سوف يصبح الخليط أسمك بعد إضافة السكر، بعد ذلك، يتم طهي الخليط علي النار لمدة 2- 3 دقائق والحفاظ علي تقليبه بإستمرار . والتأكد من أنه حلو كما ترغب، قد يحتاج الأمر منك إضافة القليل من السكر وتحريك المزيج لفترة أطول . وعند الإنتهاء، يتم صب مزيج المغات في أكواب التقديم وبالهنا والشفا .

المشروب الموغات

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