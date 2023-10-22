"الزملوط" يتفقّد الأعمال الجارية بمقر العاصمة الإدارية للوادي الجديد

في جولةٍ موسعة، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين.

حيثُ تفقّد أعمال الإنشاءات بمنطقة الملاعب وحمامات السباحة، مُوجهًا بإنهاء تركيب الغواطس والخرسانات، والبدء في إنشاء مضمار بمحيط الملاعب، وتركيب الانترلوك حول السور.

كما تابع أعمال رصف الطرق الداخلية، وتفقّد التشطيبات الجارية بمقر مكتب المحافظ، واطمأن على موقف الأعمال بالمباني الجاري الانتهاء منها، مُوجهًا بمراعاة توصيل خطوط مياه لأعمال اللاند سكيب، وزراعة محيط العاصمة الخارجي، وعمل ساحة انتظار سيارات جنوب مبنى المديريات لخدمة العاملين بالعاصمة.