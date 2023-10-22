جهاز مدينة الشروق يستقبل اليوم المجموعة الأولى بمنطقة الرابية

بدأ جهاز تنمية مدينة الشروق اليوم استقبال المجموعة الأولى بمنطقة الرابية والتي تشمل 20 قطعة أرض جميعهم في منطقة الرابية، في حين أن أسماء المجموعة الحادية عشر تشمل 69 قطعة تقنين أراضي في كل من الرابية وطبية وجمعية السلام بالشروق والمضافة مؤخرًا إلى الحيز العمراني للمدينة، حيث من المقرر أن يتوجهوا إلى مقر الجهاز لاستكمال عملية تقنين أراضيهم.

تقنين أراضي الرابية بالشروق

وقال الجهاز في بيان له "استكمالاً لإعلان جهاز مدينة "الشروق الخاص باعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة وعليه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية".

وتابع البيان "لذا يسر الجهاز الإعلان عن أسماء الدفعة 14 والبالغ عددهم 69 طلب وذلك بحضور أصحاب الطلبات للإدارة العقارية بدءً من يوم الأحد 22-10-2023 مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيتم الإعلان تباعاً عن الطلبات التي يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسية.

قائمة أسماء تقنين أراضي الرابية بالشروق

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