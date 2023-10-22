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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أستاذ اقتصاد تشيد بدعم الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه من الضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة، حيث أن هناك مبادرات كبيرة تقدم لهم الدعم و تساندهم ولكن يجب أن يتم الاتساق و التواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة و هذه المبادرات، كما أن الاهتمام بمشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير أمر لابد منه فنسبة مشاركتها لا تتعدى 6% .

دعم الدولة لتخفيض أسعار السلع 

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قطاع الأعمال العام غير مستغل بشكل كبير، على الرغم من أنه يمكن زيادة الطاقات الإنتاجية به عن طريق عمل اتفاقيات شراكة بين القطاع العام والخاص، حيث أن هناك فرص كبيرة لنجاح هذه الشراكة وتحقيق مكاسب للجانبين، فقطاع الأعمال يمتلك قدرات كبيرة للعمل من حيث الآلات، المساحات، و القدرات البشرية، و يمتلك القطاع الخاص رؤوس الأموال و قدرته على الإدارة، مما يؤدي إلى إنتاج في وقت قصير جدا.

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ارتفاع الأسعار مبالغة فيه


وأشادت بالدعم المقدم من الدولة في العديد من القطاعات وخاصة السلع الغذائية، حيث أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار الذي لا يتسق مع تغير سعر الصرف، و لكنه نتيجة للمغالاة في تقدير سعر الدولار، و انتشار الشائعات.

السلع السلع الغذائية أصحاب المشروعات الصغيرة قطاع الاعمال العام المواطنين

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