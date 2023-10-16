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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات مستمرة لمحافظ الغربية لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

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حيث قام المحافظ بتفقد الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء بزفتي والسنطة واطمأن المحافظ، خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية،بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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والتقى رحمي، خلال جولته بزفتي والسنطة، بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.

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ووجه محافظ الغربية خلال الجولة برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بميدان الجمهورية بأول شارع البحر بطنطا.

الاستراتيجية التجارى اسعار السلع الغذائية أسعار السلع الأساسية استراتيجية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق رحمي

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