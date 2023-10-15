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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بزيادة معدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاجتماع الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات المحافظة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ”رؤية مصر 2030“، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية بقرى مركزي طنطا وزفتى لخدمة المواطنين

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه من إجراءات فنية وإدارية؛ لتذليل معوقات العمل لضمان الدفع بمنظومة العمل، وتسريع معدلات الأداء، والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة وفق البرنامج الزمني المحدد لتلك المشروعات.

كما تم مناقشة نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وشدد محافظ الغربية على سرعة تنفيذ المشروعات بكافة المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكدا على استمرار الجولات والاجتماعات الدورية لضمان المتابعة للمضي قدما في معدلات التنفيذ.

وأكد المحافظ، على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

استراتيجية التنمية المستدامة استراتيجية التنمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن التنمية المستدام البرنامج الزمني الاجتماع الأسبوعي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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