ضبط شاب وزوجته لاتهامهما بإنهاء حياة عجوز في الغربية

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من إلقاء القبض شاب وسيدة لانهاءهما عجوز مسن بطعنات غادرة بشوارع مركز بسيون نتيجة خلافات أسرية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي بسيون المركزي .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفي يفيد باستقبال مسن مصاب بعدة طعنات غادرة البطن والصدر، وحالته الصحية خطيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية أن طليق ابنة المجني عليه وزوجته -ضرة ابنة المجني عليه تعديا على المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين حال تقابل المتهمين و المجني عليه بالصدفة بنطاق شوارع مركز بسيون .

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون في أقل من ساعتين من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات أسرية بين الطرفين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.