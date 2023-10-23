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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رصيدكم بيخلص.. تحذير عاجل من عمرو أديب لإسرائيل

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث واقعة إصابة إسرائيل برج مصري بشظايا عن طريق الخطأ خلال الاشتباكات في غزة خلال الساعات الماضية. 

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عمرو أديب عن دخول المساعدات : هذه مصر يا سادة


وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن أقول رصيدكم بدأ في النفاد، وأرجوكم لا تعبثوا بعداد السلام، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على اتخاذ القرار المناسب، وتقدير الموقف. 

 

المصريون لم يهضموا الرواية الإسرائيلية بشأن القصف


وأضاف عمرو أديب، ان المصريين مصرون على توصيل المعونات لأهالي قطاع غزة، والمصريون لم يهضموا الرواية الإسرائيلية بشأن القصف "غير المتعمد" على موقع مصري عبر الحدود، أنا أتحدث باسم المواطن المصري، وليس الدولة، لا تعبثوا مع المصريين في هذا الأمر، وانتظروا أفعال مصر بالخطأ برضه".
 

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