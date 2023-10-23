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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر أكبر داعم للقضية

وزارة الإنتاج الحربي تلغي احتفالية عيدها السنوي تضامناً مع الشعب الفلسطيني

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

في مبادرة سريعة وسابقة فريدة من نوعها؛ أعلنت "وزارة الإنتاج الحربي" عن إستعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، حيث صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي. 

تعرب وزارة الإنتاج الحربي عن خالص أسفها لتصاعد وتيرة أحداث العنف في قطاع غزة والذي يهدد السلام الدولي، و أن قرار الوزير "محمد صلاح" بإلغاء احتفالية عيد الإنتاج الحربي رقم (69) - والذي يوافق يوم 23 أكتوبر الجاري – يأتي تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين، حيث تقام كل عام احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء الإنتاج الحربي والاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة بأيدي مصرية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي.

وأشار "بكر" إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة  التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، كما أكد السيد الوزير على كون مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي أن الوزير "محمد صلاح" شدد على ضرورة التكاتف معاً ومواصلة جهود دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها للمساهمة في تحسين الأوضاع.

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