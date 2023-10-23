عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر: لا يمكن حصر شاحنات المساعدات الإنسانية المصطفة لإغاثة غزة

شاحنات
شاحنات

قال الدكتور رائد عبدالناصر الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنّ هناك اصطفاف لشاحنات وعربات وتريلات محملة بالمساعدات إلى غزة على امتداد الطريق المؤدي إلى معبر رفح من الشيخ زويد من حتي رفح، وهي عربات لا يمكن عدها أو حصرها.


وأضاف "عبدالناصر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "بناءً على التنسيق بين القيادة السياسية المصرية والجانب الآخر يتم إدخال عدد من الشاحنات، والرئيس السيسي أعطى الإذن أمس لاستقبال المساعدات، والاصطفاف مستمر، والمساعدات مستمرة في التوافد".


وتابع الأمين العام للهلال الأحمر المصري لشمال سيناء: "كل اعتمادنا على الله ثم القيادة الأساسية التي تدير بشكل قوي وجميل، ولم يكن يتوقع أحد أن هناك 20 شاحنة ستمر، وقيل إنه لا توجد أي شاحنة أخرى ستدخل، ولكن تم الدفع بشاحنات أخرى في اليوم التالي".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

السيسي أفسد مخطط إسرائيل.. حكاية مشروع غزة الكبرى وتأثيره على سيناء

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

سيدات بس|نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية “ممارسة الفاحشة”

مخاوف أمريكية من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان غربي غزة

اعتماد حركة تنقلات لمديري الإدارات العامة والأجهزة بمحافظة الجيزة

دخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة من معبر رفح

رئيس مجلس النواب يترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشعر له الأبدان..فيديو لطفل حديث الولادة ضمن ضحايا قصف الاحتلال لـ غزة

طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات

في اليوم العالمي للروماتيزم .. معلومات خطيرة عن المرض | خلّي بالك

طفلة صغيرة بين ذراعيه..فيديو يوثق آخر اللحظات المؤلمة في حياة فلسطيني بغزة

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ