الهلال الأحمر: لا يمكن حصر شاحنات المساعدات الإنسانية المصطفة لإغاثة غزة

قال الدكتور رائد عبدالناصر الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنّ هناك اصطفاف لشاحنات وعربات وتريلات محملة بالمساعدات إلى غزة على امتداد الطريق المؤدي إلى معبر رفح من الشيخ زويد من حتي رفح، وهي عربات لا يمكن عدها أو حصرها.



وأضاف "عبدالناصر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "بناءً على التنسيق بين القيادة السياسية المصرية والجانب الآخر يتم إدخال عدد من الشاحنات، والرئيس السيسي أعطى الإذن أمس لاستقبال المساعدات، والاصطفاف مستمر، والمساعدات مستمرة في التوافد".



وتابع الأمين العام للهلال الأحمر المصري لشمال سيناء: "كل اعتمادنا على الله ثم القيادة الأساسية التي تدير بشكل قوي وجميل، ولم يكن يتوقع أحد أن هناك 20 شاحنة ستمر، وقيل إنه لا توجد أي شاحنة أخرى ستدخل، ولكن تم الدفع بشاحنات أخرى في اليوم التالي".

