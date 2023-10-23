عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد الشيوخ الأمريكي يطلع الرئيس السيسي على نتائج زيارته إلى إسرائيل.. تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور ليندساي جراهام، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة. 

مصر الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي

ومن جانبه؛ أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وفد الشيوخ الأمريكي يطلع الرئيس السيسي على نتائج زيارته إلى إسرائيل

شهد اللقاء حواراً متعمقاً حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وحرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات الرئيس بشأن تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، وعرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن، وأطلع الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، إضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة. 

وثمن الوفد الأمريكي في هذا الصدد دور مصر في الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام يوم 21 الجاري، وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

 موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس أكد موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوافق بين مصر وماليزيا على ضرورة وقف التصعيد وتحقيق التهدئة في غزة

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن لمطار العريش

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات الرئاسة 2024

‎السيسي : نتطلع إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع ماليزيا

بيان عاجل من البيت الأبيض عن الاجتياح البري الإسرائيلي لـ غزة

في مصر والوطن العربي.. نجم شديد اللمعان سيظهر في السماء اليوم

كارثة تهدد تركيا.. احتياطي مياه الشرب في إسطنبول يوشك على النفاد

دعما للأشقاء الفلسطينيين.. الأهلي: وجود 6 سيارات للتبرع بالدم في مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بيانًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ