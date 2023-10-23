شوبير: تخصيص ‏إيراد مباراة الأهلي وسيمبا لإخوتنا في غزة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تخصيص ‏إيراد مباراة الاهلي وسيمبا بالكامل لإخوتنا في غــزة.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك “‏ايراد مباراة الاهلي وسيمبا مخصص بالكامل لاخوتنا في غــزة، وكمان هناك 6 سيارات مخصصة للتبرع بالد.م للاحتياجات الانسانية هناك.. الموضوع مش مباراة كوره الموضوع رسالة تضامن ومسانده وتأييد”.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني غدا في ربع نهائي الدوري الافريقي حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي ٢-٢ في دار السلام.

وكان الأهلي تعادل مع الفريق التنزاني، بنتيجة (2-2)، في ذهاب دور ربع النهائي بالدوري الإفريقي.