من قلب نويبع.. وزير الأوقاف: دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ما يحدث للشعب الفلسطيني شيوخًا وأطفالًا ونساء، من تجويع وحصار وقتل ممنهج، مؤكدًا أن دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها أو أسهم في سفكها تلاحقه في ديناه وآخرته، فكم من أمة بغت وتجبرت فكان عاقبة أمرها خسرا.

وزير الأوقاف: دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها أو أسهم في سفكها

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم حول مكانة سيناء بمسجد الصديق بمدينة نويبع، تحت عنوان:"سيناء المباركة.. المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء:" إلى عقلاء العالم وحكمائه والمؤسسات الدولية والحقوقية نقول لهم: ألم يؤلم ضمائركم ما يحدث من قتل ممنهج وحصار وتجويع؟، أليس أطفال فلسطين كسائر أطفال العالم لهم الحق في الحياة الكريمة؟، مضيفًا:"الله الله في أطفال في فلسطين، الله الله في نساء فلسطين، الله الله في استهداف المدنيين العزل بالحصار والتجويع والقتل الممنهج".

وشدد وزير الأوقاف على دعم البيان الدولي الذي أصدره نخبة من كبار علماء الأمة، وفي مقدمتهم كبار علماء دولة فلسطين الشقيقة، من القادة وعلماء الأمة في الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء آمله في الحياة، مشددًا على أن التمسك بالأرض والتشبث بها والحفاظ على الأوطان من أرفع وأعلى درجات الشهادة في سبيل الله عزوجل.

واختتم وزير الأوقاف قائلًا: "أما آن العالم لضمير العالم أن يستيقظ؟!، وهل يقبل أن يحدث مثل ما يحدث لأهالينا في فلسطين في أي بقعة من بقع العالم أو في غيرهم من المخلوقات؟!، لافتًا إلى أنها جريمة في حق الإنسانية كلها.

انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، انطلقت اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف المنيا (منشية الزعفرانة – أبو قرقاص)

2- مديرية أوقاف القليوبية (شبرا الخيمة)

3- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)

4- مديرية أوقاف المنوفية ( كفر شبرا زنجي - الباجور)

5- مديرية أوقاف سوهاج (ساقتلة)

6- مديرية أوقاف قنـــا (أبو مناع)

7- مديرية أوقاف بني سويف (ببا)

8- مديرية أوقاف الشرقية (أبو حماد)

9- مديرية أوقاف دمياط (كفر الغاب – كفر سعد)

10- مديرية أوقاف الفيوم (سنورس)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 10 ) مساجد اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 270 ) مسجدًا منها ( 200 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 70 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ، وإجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 27/10/2023 م عدد (11292) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (165) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. مسجد الصديق –نويبع

2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع

3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة

مديرية أوقاف بني سويف

4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى

6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول

8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا

مديرية أوقاف الغربية

2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية