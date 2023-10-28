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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

11 فائدة لـ شوربة العدس.. حافظ عليها في ىالشتاء

صدى البلد

قد الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد شوربة العدس..

1- تساعد شوربة العدس على التخسيس وإنقاص الوزن نظراً لاحتوائها على كل العناصر الغذائية مقابل عدد سعرات حرارية قليلة.

2- شوربة العدس تفيد في علاج فقر الدم " الأنيميا " لأنها تزيد نسبة الهيموجلوبين في الدم وتعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء فهي غنية بالحديد وحمض الفوليك و يضاعف إمتصاص الحديد لو تم عصر ليمون عليها .

3- تساعد شوربة العدس على وقاية الجسم من نمو الأورام السرطانية لما تحتويه من مضادات أكسده .

4- تخفف شوربة العدس من الأعراض المصاحبة لمرض القولون العصبي المزعجة كالصداع والدوخة وآلام البطن والغثيان خاصه بعد نقع العدس فى ماء مغلى على الاقل ١٢ ساعه والتخلص من ماء النقع وعند الطهى يضاف  ينسون ، شمر ، كمون او كراويه  

5-شوربة العدس ملينة للأمعاء وتكافح الإمساك لاحتاوئها على نسبة عالية من الألياف. تحسن أداء الأمعاء وتساعد على خروج السموم والفضلات من الجسم.

6- تقي الجسم من ارتفاع هرمون الأنسولين في الدم، لذا فهي تقي من الإصابة بمرض السكري بنوعيه.
 

7- تخفض شوربة العدس من معدل ضغط الدم المرتفع لأنها تقلل من نسبة الكوليسترول الذي يتجمع على جدران الأوعية والشرايين مما يعرض الجسم لارتفاع الضغط والإصابة بالجلطات المفاجئة. 
 

8- شوربة العدس تساعد على إدرار البول وتخليص الجسم من الترسبات والرمل وتنشط عمل الكليتين والمثانة. 
 

9- تمنح الجسم كمية كبيرة من الطاقة والنشاط رغم قلة السعرات الحرارية فيها وذلك لاحتوائها على الكربوهيدرات سريعة الامتصاص والتي تتحول بسرعة إلى جلوكوز. 
 

10- شوربة العدس تحمي الأسنان من التسوس وتقوي العظام وتحميها من الهشاشة.

11-  تساعد في بناء العضلات فالعدس يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية والبروتين التي يحتاجها الجسم من أجل بناء العضلات، وتحسين صحة الجسم العامة.

كما أن احتواء العدس على البروتين بجانب العناصر الغذائية الضرورية الأخرى من معادن وفيتامينات يجعله الاختيار الأمثل كبديل لتناول اللحوم، وبالتالي فإن التقليل من تناول اللحوم – كمصدر رئيسي للدهون المشبعة والمتحولة – واستبداله بالعدس يمكنه التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن الجدير بالذكر أن البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم الموجودة بالعدس يعملون على خفض ضغط الدم المرتفع.

الأورام السرطانية ارتفاع الضغط الحديد وحمض الفوليك شوربة العدس شوربة

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