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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: خضنا معركة دبلوماسية كبيرة بمشروع القرار العربي

صدى البلد

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة، إن تبنى مشروع القرار العربي الخاص بغزة،  في مجلس الأمن بالأمم المتحدة ينص على لا محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، و يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، مشدداً على أن البعثة خاضت معركة دبلوماسية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم والمذاع على فضائية "on" أن المشروع يدعو الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي من الجانبين، و يطالب بوقف العنف فى قطاع غزة ويدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية.

وتابع أن العمل على حل الدولتين وخلق أفق سياسى، والقرار تم تقديمه بعد فشل 4 قرارات سابقة باستخدام الحق داخل المجلس، والقرار العربي متشكل على الإنسانية ومنها حماية المدنيين.

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