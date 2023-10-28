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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثة المشتبه به في إطلاق النار الجماعي ولاية ماين الأمريكية

روبرت كارد
روبرت كارد

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الشرطة الأمريكية عثرت على جثة روبرت كارد، المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي الذي شهدته لويستون بولاية ماين مساء الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل العشرات.

ونقلت شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر بالشرطة قولها إنه قد عُثر على روبرت كارد ميتًا في منطقة قريبة من مركز إعادة التدوير الذي تم إطلاق النار منه.

ويبلغ عُمر روبيرت كارد 40 عامًا وقد اعتبرته الشرطة "مسلحًا وخطيرًا"، وفقًا لما نشره قسم شرطة لويستون على فيسبوك، حيث ظل هاربًا من قبضة الشرطة منذ يوم الأربعاء وحتى الآن.

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وذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصادر في السلطات الأمنية في لويستون أن 22 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب ما يصل إلى 60 شخصا.

ونقلت شبكة "سي إن إن"  عن مصادر مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 50 إلى 60 شخصا أصيبوا في الحادث، وهي حصيلة ليست نهائية.

 

الشرطة الأمريكية روبرت كارد كارد لويستون ماين ولاية ماين

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