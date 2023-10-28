4 طرق للوقاية من الأمراض الجلدية خلال فترة التقلبات الجوية.. تعرف عليها

قدم الدكتور شريف مهدي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، روشتة بأهم طرق الوقاية من الأمراض الجلدية الشائعة خلال فترة التقلبات الجوية وتغير الفصول.

وقال “مهدي”، خلال حواره المذاع عبر فضائية دي إم سي، اليوم السبت، إن أكثر الأمراض انتشارًا في هذه الفترة هي الحساسية بأنواعها المختلفة وعلى رأسها الأرتكريا والإجزيما، متابعًا أن استخدام المياه الساخنة يعمل على إزالة البقة الدهنية من الجلد وبالتالي زيادة الجفاف، لافتًا إلى أنه يجب استخدام المياه الفاترة عند الاستحمام أو أي استخدام أخر.



وأضاف أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، أن يجب تجنب ارتداء ملابس من الصوف مباشرة على الجلد لمنع الاصابة بالحساسية، موضحًا أن طبقة الملابس الملامسة للجلد يجب أن تكون قطنية.



وأكد أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، أن الترطيب عامل أساسي في التعامل مع الإجزيما بأنواعها ودرجاتها، مع شرب كميات كافية من المياه والابتعاد عن الأكلات الحارة والسريعة.