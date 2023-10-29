عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة

طرق بسيطة لجعل المكرونة
طرق بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة

لا يقتصر حب تناول المكرونة على الأطفال فقط بل يعشقها الجميع كبار وصغار، ولكن هل فكرتي فى إعدادها لأسرتك بشكل صحى وقيمة غذائية عالية أليك بعض الطرق البسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

شقيقة التويوتا .. أوفر برايس على أسعار سوزوكي سياز

خبير: لم نسمع صوت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث غزة

طرق بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة

اختيار المكرونة الكاملة: قم باختيار المكرونة الكاملة بدلاً من المكرونة العادية المصنوعة من الطحين الأبيض المكرر، المكرونة الكاملة تحتوي على المزيد من الألياف والمغذيات المهمة.

إضافة الخضروات: قم بإضافة الخضروات المفضلة لديك إلى صلصة المكرونة، يمكنك قطع البصل والثوم والفلفل والفطر وإضافتها إلى الصلصة لزيادة قيمة الألياف والفيتامينات والمعادن.

استخدام صلصة صحية: قم بتحضير صلصة المكرونة الخاصة بك باستخدام مكونات صحية. استخدم الطماطم الطازجة أو الصلصة الطبيعية المنخفضة الدهون والصوديوم والسكر.

الحد من الزيوت والزبد: حاول تقليل كمية الزيوت والزبد المستخدمة في إعداد المكرونة. يمكنك استخدام الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز بدلاً من الزيوت الدهنية.

تناول البروتين: قم بإضافة مصدر صحي للبروتين إلى وجبة المكرونة، مثل الدجاج المشوي أو الروبيان أو الفاصوليا. ذلك يساعد على زيادة قيمة البروتين ويجعل الوجبة أكثر شبعًا.

الابتعاد عن التعليب: حاول تجنب استخدام المكرونة المعلبة المحضرة، حيث تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة. قم بتحضير المكرونة بنفسك باستخدام مكونات طازجة.

الاهتمام بحجم الحصة: تأكد من تحديد حجم الحصة المناسبة لتجنب تناول كميات زائدة من المكرونة قد يساعد استخدام أطباق صغيرة في التحكم في الحجم.

مع اتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين قيمة التغذية لوجبة المكرونة وجعلها أكثر صحة ومتوازنة.

المكرونة طرق بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة الزبد كمية الزيوت صلصة المكرونة الخضروات ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

موضوعات متعلقة

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

السيسي وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

الرئيس السيسي و9 سنوات من الإنجازات في قطاع التجارة الخارجية| تقرير

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

بمشروعات ولدت من رحم 30 يونيو..9 سنوات من البناء والتعمير بأسوان في عهد السيسى

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

ترشيحاتنا

الطقس اليوم.. سحب رعدية ورمال مثيرة للأتربة على بعض المناطق

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا

انطلاق دورة إعداد المتدربين TOT بمركز سقارة اليوم

الكون يسبح.. 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ