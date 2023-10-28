رئيس جمعية حوادث الطرق يكشف السبب الرئيسي وراء حادث الإسكندرية.. فيديو

كشف سامي مختار، رئيس جمعية حوادث الطرق، سبب حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

وقال سامي مختار، رئيس جمعية حوادث الطرق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ما حدث هو ضمن سلسلة حوادث الطرق الموجودة في العالم ومصر"، موضحا: "الشبورة والسرعة هي السبب في هذه الحادثة التي تأتي ضمن سلسلة حوادث الطرق التي يرجع السبب فيها إلى العنصر البشري".

وأضاف: "السبب الرئيسي في هذه الحادثة هو عدم نشر الوعي للسلامة على الطرق حيث أن منظمة الصحة العالمية صرحت من قبل أن 80% من الحوادث سببها العنصر البشري"، موضحا: "هيئة الأرصاد الجوية تحذر يوميا من وجود الشبورة من عدمها، ومن أي خطورة على الطريق".



وتابع: "الإدارة العامة للمرور تقوم بقفل الطرق السريعة وقت الشبورة وذلك لإنقاذ المواطنين من وقوع حوادث على الطرق"، مضيفا: "لابد من أن يكون لدي عنصر بشري واعي بمخاطر إصابات حوادث الطرق، ولا بد من التأكد من عناصر الأمان داخل السيارة، حتى نستطيع خفض معدلات حوادث الطرق".

