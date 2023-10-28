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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جمعية حوادث الطرق يكشف السبب الرئيسي وراء حادث الإسكندرية.. فيديو

حادث طريق الإسكندرية
حادث طريق الإسكندرية

كشف سامي مختار، رئيس جمعية حوادث الطرق، سبب حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

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وقال سامي مختار، رئيس جمعية حوادث الطرق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ما حدث هو ضمن سلسلة حوادث الطرق الموجودة في العالم ومصر"، موضحا: "الشبورة والسرعة هي السبب في هذه الحادثة التي تأتي ضمن سلسلة حوادث الطرق التي يرجع السبب فيها إلى العنصر البشري".

 

وأضاف: "السبب الرئيسي في هذه الحادثة هو عدم نشر الوعي للسلامة على الطرق حيث أن منظمة الصحة العالمية صرحت من قبل أن 80% من الحوادث سببها العنصر البشري"، موضحا: "هيئة الأرصاد الجوية تحذر يوميا من وجود الشبورة من عدمها، ومن أي خطورة على الطريق".


وتابع: "الإدارة العامة للمرور تقوم بقفل الطرق السريعة وقت الشبورة وذلك لإنقاذ المواطنين من وقوع حوادث على الطرق"، مضيفا: "لابد من أن يكون لدي عنصر بشري واعي بمخاطر إصابات حوادث الطرق، ولا بد من التأكد من عناصر الأمان داخل السيارة، حتى نستطيع خفض معدلات حوادث الطرق".
 

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