عبده مباشر يروي موقفا ملهما لإبراهيم الرفاعي أثناء تنفيذ مهمة

كشف عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، كواليس عملية كان ينفذها في قاعدة الطور الجوية.

وقال عبده مباشر في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" : "هناك تشكيل معين نعبر به خليج العقبة بالقوارب مثل رأس السهم وقارب في المقدمة".

وأضاف مباشر : "نحدد بالضبط أين ننزل وأين نصل الناحية الأخرى أيًا كان ارتفاع الموج أو اتجاهاته".

وتابع: "السيد إبراهيم الرفاعي قبل وصولنا إلى الشرق قالب المقدمة انحرف يسارًا وبالفعل انحرف ونفذنا المهمة، بعدها سألناه عن السبب وذهبنا لتلك المنطقة وجدنا كمين به اثنين عساكر، هذا هو إلهام القائد".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.