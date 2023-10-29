نادر السيد: الزمالك أخطا في عدم بيع زيزو

قال نادر السيد، المدير الفني لنادي نجوم المستقبل، إن الزمالك كان مطالب ببيع اللاعب أحمد سيد زيزو، والاستفادة من المقابل الضخم للصفقة في إنهاء مشاكله.

وأوضح نادر السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الزمالك به الكثير من المشاكل، ومجلس الإدارة الجديد ينتظره العديد من التحديات".

وتابع:" إنهاء أزمة إيقاف القيد في الزمالك أهم من التعاقد مع صفقات جديدة، كان يجب على الزمالك بيع زيزو من أجل حل مشاكله المالية، لقد أخطأ في عدم بيعه".

وأضاف نادر السيد: " الزمالك قدم مباراة مميزة أمام سموحة ولكنه هزم أمام إنبي، كل مباراة لها ظروفها ولا يوجد شيء اسمه الانتصار يجلب انتصار آخر ".