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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول الليمون بالزنجبيل؟ وأطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين

ليمون وجنزبيل
ليمون وجنزبيل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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في موسمه.. ماذا يحدث لصحتك عند تناول التفاح يوميا

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لن تتوقع.. هذه الأسباب تؤدي لمقاومة الأنسولين

ماذا يحدث للجسم بعد تناول الليمون بالزنجبيل لمدة شهر؟

تناول الليمون بالزنجبيل لمدة شهر قد يؤدي إلى عدد من التأثيرات على الجسم، إليك بعض الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحدث وفقا لما نشره موقع هيلثي:

نصائح هامة للوقاية من سرطان الثدي

تقع العديد من السيدات فى مشكلة أكتشاف سرطان الثدي فى مراحلة الأخيرة وتتجاهل بعض الأعراض الكارثية، وكان من المهم المتابعة والأهتمام جيدا بعض الأعراض التغيرية من أجل أكتشاف سرطان الثدي فى مراحل مبكرة يمكن العلاج سريعا وعدم تطور المرض .

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

يبدأ الجسم في إصلاح نفسه على الفور تقريباً بعد الإقلاع عن التدخين؛ حيث ينخفض معدل ضربات القلب بعد 20 دقيقة من تدخين آخر سيجارة، وتبدأ وظائف الرئة في التحسن خلال 3 أشهر بعد الإقلاع

الليمون الليمون بالزنجبيل سرطان الثدي التدخين أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين

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