نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول الليمون بالزنجبيل؟ وأطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تناول الليمون بالزنجبيل لمدة شهر قد يؤدي إلى عدد من التأثيرات على الجسم، إليك بعض الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحدث وفقا لما نشره موقع هيلثي:

تقع العديد من السيدات فى مشكلة أكتشاف سرطان الثدي فى مراحلة الأخيرة وتتجاهل بعض الأعراض الكارثية، وكان من المهم المتابعة والأهتمام جيدا بعض الأعراض التغيرية من أجل أكتشاف سرطان الثدي فى مراحل مبكرة يمكن العلاج سريعا وعدم تطور المرض .

يبدأ الجسم في إصلاح نفسه على الفور تقريباً بعد الإقلاع عن التدخين؛ حيث ينخفض معدل ضربات القلب بعد 20 دقيقة من تدخين آخر سيجارة، وتبدأ وظائف الرئة في التحسن خلال 3 أشهر بعد الإقلاع