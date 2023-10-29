نصائح هامة للوقاية من سرطان الثدي

تقع العديد من السيدات فى مشكلة أكتشاف سرطان الثدي فى مراحلة الأخيرة وتتجاهل بعض الأعراض الكارثية، وكان من المهم المتابعة والأهتمام جيدا بعض الأعراض التغيرية من أجل أكتشاف سرطان الثدي فى مراحل مبكرة يمكن العلاج سريعا وعدم تطور المرض .

نستعرض لكم من خلال التقرير التالي بعض النصائح المهمة للوقاية من سرطان الثدي والاكتشاف المبكر بحسب ما نشره موقع صدى البلد.

نصائح هامة للوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

فحص الثدي الذاتي: قمي بفحص ثدييك بانتظام للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية مثل تورم، أو أعقاب، أو تغير في حجم الثدي أو الحلمة. إذا لاحظت أي تغيرات مشتبه فيها، فاستشيري الطبيب فورًا.

الكشف المبكر: ينصح بإجراء فحص سنوي للثدي بواسطة الطبيب المختص، وذلك للكشف عن أي تغيرات أو علامات مبكرة للسرطان. قد يتضمن الفحص السريري والتصوير بالأشعة الماموغرافي.

الحفاظ على وزن صحي: الحفاظ على وزن صحي ومنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

الابتعاد عن التدخين وتقليل تعاطي الكحول: التدخين وتعاطي الكحول قد يزيدان من خطر الإصابة بسرطان الثدي. يجب الامتناع عن التدخين تمامًا وتقليل استهلاك الكحول إلى الحدود الموصى بها.

الرضاعة الطبيعية: إذا كنت تخططين للإنجاب والرضاعة، فالرضاعة الطبيعية لفترة أطول ممكنة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الفحوص الدورية: تابعي زياراتك الدورية للطبيب واحرصي على إجراء الفحوصات المعملية والتصوير اللازمة وفقًا لتوصيات الطبيب.

الوعي والتثقيف: قمي بزيادة معرفتك بسرطان الثدي والعوامل المرتبطة به من خلال قراءة المواد التثقيفية والمشاركة في الحملات التوعوية. يمكن أن يساعد الوعي والتثقيف في التعرف المبكر على العلامات والأعراض وتشجيع الفحوصات الدورية.

تذكري أن الكشف المبكر هو أمر حيوي لزيادة فرص الشفاء من سرطان الثدي، إذا كان لديك أي مخاوف أو استفسارات، فلا تترددي في مراجعة الطبيب للحصول على المشورة والتوجيه المناسب.