تشكيل زد وفاركو في مواجهتهما اليوم بالدوري

أعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق نادي زد تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يقام على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة السابعة لمجموعة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق زد لمواجهة فاركو كالتالي:



حراسة المرمى: محمد مزيكا

الدفاع: أحمد خالد كاباكا - علي جمال - مامادو باه - سامح إبراهيم

خط الوسط: عبد الله بكري - ماتا ماجاسا - محمود صابر - زياد طارق - أحمد كاستيلو

الهجوم: أحمد عاطف

بينما جاء تشكيل فاركو لمواجهة زد كالتالي :

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: محمد جابر - عبد الرحمن رشدان - باباكار نداي - حسن ياسين - وليد مصطفى

خط الوسط: محمد سيد - محمد فخري - كريم الطيب

الهجوم: أليو نداي - فتحي محمد