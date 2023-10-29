الجمهورية: الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن وسلام المنطقة بأسرها

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن وسلام المنطقة بأسرها.



ورأت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (رفض قاطع للتهجير) - أن الإدانة المصرية والعربية للتهجير القسري، الفردي أو الجماعي، للفلسطينيين؛ تأكيد على أنه لا أحد - على الإطلاق - يمكنه أن يفرط في حقوق الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.



واعتبرت أن رفض الدولة المصرية والدول العربية - رفضاً قاطعاً - لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأية صورة من الصور؛ يأتي لاعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة "جريمة حرب".



وأكدت الصحيفة أن ما يجري من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء والشعب الفلسطيني؛ انتهاك واضح للمواثيق الدولية والإنسانية وانتهاك صارخ لكل حقوق الإنسان.