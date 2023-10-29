مصرع ربة منزل صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق ببنها

شهد طريق القاهرة – بنها الزراعي دائرة قسم شرطة أول بنها في محافظة القليوبية مصرع ربة منزل إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها الطريق بالمنطقة اتجاه بنها وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط السيارة المتسببة بالحادث وقائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة – بنها الزراعي أمام منطقة توشيبا، اتجاه الإسكندرية، ومصرع ربة منزل.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور هناء إ ب 45 سنة ربة منزل طريق القاهرة – بنها الزراعي أمام منطقة توشيبا دائرة القسم اتجاه بنها اصطدمت بها سيارة مسرعة، وفر قائدها هاربا من مكان الواقعة وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.