النائب أيمن أبو العلا يطالب بتوجيه الحصيلة الضريبية للسجائر إلى الرعاية الصحية

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: “لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين”.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة.

وأضاف أبو العلا: “النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين”.

وتابع: “رغم ذلك، ما زالت مصر أقل من المعدل العالمى للضرائب”، مستشهدا بسعر علبة السجائر فى بعض الدول مثل فرنسا، والتى يصل سعر العلبة فيها إلى نحو 600 جنيه، وذلك بهدف المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان: “نستهلك 250 سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطورة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الإقلاع”.

وشدد أبو العلا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية، معلنا موافقته على مشروع القانون.