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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أمراض الذكورة: أمراض البروستاتا ليست قاصرة على كبار السن

الدكتور صلاح زيدان
الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة

قال الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، إن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب، مشيرا إلى أنها ليست مقتصرة على كبار السن فقط.

وأوضح صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن البروستاتا لها دور مهم في تغذية الحيوانات المنوية، مؤكدا أنه لو حدث إصابة بها في سن الشباب؛ تكون عبارة عن التهابات، أما كبار السن فيحدث لهم تضخم.

علاج البروستاتا 

وأشار استشاري أمراض الذكورة، إلى أن أفضل التقنيات في العلاج، هي “تبخير البروستاتا" سواء بالبلازما أو الليزر، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر.

الدكتور صلاح زيدان كبار السن البروستاتا التهابات البلازما الليزر لا تستغرق سوى ساعة

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