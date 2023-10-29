استشاري أمراض الذكورة: أمراض البروستاتا ليست قاصرة على كبار السن

قال الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، إن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب، مشيرا إلى أنها ليست مقتصرة على كبار السن فقط.

وأوضح صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن البروستاتا لها دور مهم في تغذية الحيوانات المنوية، مؤكدا أنه لو حدث إصابة بها في سن الشباب؛ تكون عبارة عن التهابات، أما كبار السن فيحدث لهم تضخم.

علاج البروستاتا

وأشار استشاري أمراض الذكورة، إلى أن أفضل التقنيات في العلاج، هي “تبخير البروستاتا" سواء بالبلازما أو الليزر، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر.