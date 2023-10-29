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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحن لا ندعم القتل|أول إشارة أمريكية لرفض مجازر الإحتلال.. وقلق بريطاني فرنسي

سوليفان
سوليفان

صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، لشبكة CNN  قائلا: ربما للمرة الأولى بشكل أكثر وضوحا أن الولايات المتحدة تعتقد أن على إسرائيل أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للتمييز بين المدنيين الفلسطينيين ومسلحي حماس في عمليتها العسكرية في غزة".

كما دعا سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “كبح جماح” عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن واشنطن "تتحدث بصراحة" عن العملية العسكرية مع إسرائيل ، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر سوليفان لبرنامج فايس ذا نايشن التلفزيوني الذي تبثه شبكة سي بي إس "إن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان المسائل الصعبة، والمساعدات الإنسانية، والتمييز بين المسلحين والمدنيين الأبرياء، والتفكير إلى ما وراء العملية العسكرية".

وأكد أن الولايات المتحدة تجعل مبادئها واقتراحاتها واضحة تمامًا، بما في ذلك قدسية الحياة البشرية البريئة، وسنواصل تقديم نصائحنا لإسرائيل على انفراد".

وشدد على أهمية حياة المدنيين، مؤكدا: "نحن لا نؤيد قتل الأبرياء، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو غيرهم".

يأتي ذلك فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقهما بشأن إدخال المساعدات إلى غزة في مكالمة هاتفية اليوم الأحد، وفقًا لما ذكره مكتب الحكومة البريطانية في داونينج ستريت.

وقال المتحدث باسم سوناك: "شدد الرجلان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقوا على العمل معًا في الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والوقود والمياه والأدوية الحيوية، ولإخراج الرعايا الأجانب".

وأعربوا عن قلقهم المشترك إزاء خطر التصعيد الأوسع، وخاصة في الضفة الغربية.

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