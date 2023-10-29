"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

قال الفنان محمد رمضان، إن الفيديو الذي نشره قبل أيام دعما لغزة، تسبب في هجوم كبير عليه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأرفق كلامه بصورة لدعوات أطلقتها القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب فيها بعدم مشاهدة أعمال رمضان، وتدعو الجميع إلى مقاطعته.

شاهد الفيديو:

جاء رد الفنان على تلك الدعوة معلناً أن شخصيته في مسلسله الجديد ستحمل لقب "أبو عبيدة"، تيمناً باسم أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وكشف رمضان، عن تعرضه لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية بعد الفيديو الذي طالب خلاله بالتدخل لحل الأزمة في غزة.