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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تحذير شديد اللهجة من وزير التموين لأصحاب المخابز .. أعرف السبب

المخابز
المخابز

وجه الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم.

 وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً الى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات أكد الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية.

 وشدد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار اول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.

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وأكد  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف والذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الاخرى تباعًا، مشيرا الى ان النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.

وفيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار فقد وجه الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بالمرور الدائم علي المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

مشاركة جيدة من الغرف التجارية و اتحاد الصناعات

وأثنى الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية على الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاءه واتحاد الصناعات المصرية ايضاً وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الأرز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان ) وفقاً لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.
 

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