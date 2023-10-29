بايدن يضغط على نتنياهو لاحترام القانون الإنساني الدولي

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح الأحد، لبحث الوضع في غزة.

وأشار البيت الأبيض في بيان صحفي، أن الرئيس الأمريكي أكد أن لإسرائيل كل الحق والمسؤولية في الدفاع عن مواطنيها وشدد على ضرورة القيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين.

ناقش الزعيمان، وفقا للبيان الذي نشرته الجارديان، الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة اختطفتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وتم نقلهم إلى غزة. ومعظم الرهائن إسرائيليون.

في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض: أكد جو بايدن على الحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة. واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار بشأن هذا الأمر.