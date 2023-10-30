اليوتيوبر إيمان صبحي: أنا مش بقلد الإسرائيلي نصير ياسين وهى تشابهات عادية

ردت اليوتيوبر إيمان صبحي، على اتهامها بتقليد صانع محتوي إسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير دقيق تماما.

وأضافت إيمان صبحي، في حوار مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن أنا مش بقلد الإسرائيلي نصير ياسين وهى تشابهات عادية.

وتابعت أن صناعة المحتوي مختلفة الأنواع، وكل شخص يستطيع الدخول بمحتوي مختلف عن الاخر ، متابعة أن الانترنت فتح المجال لصناعة المحتوي.

وتابعت اليوتيوبر إيمان صبحي، أن كل الناس تستطيع الحديث مع كل الناس وبقي في حرية علي السوشال ميديا، لافتة إلى أن اتجهت لصناعة المحتوي ولم يكن لدي توقع بالاستمرار في العمل.

وأكملت اليوتيوبر إيمان صبحي، أن جاء لي فرصة للعمل في شركة اماراتية صاحبها نصير ياسين والمعروف بأنه مع التطبيع وهو إسرائيلي فلسطيني.









