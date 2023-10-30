مفيش بصمة| رضا عبد العال يفتح النار على كولر بسبب صن داونز

فتح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عقب خسارة المارد الأحمر عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN" :

" لم أر أي بصمة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام صن داونز ، فالفريق لم يشكل أي خطورة على مرمى ويليامز حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي ، كما أن أصحاب الأرض استحوذوا على مجريات اللقاء بنسبة تفوق الـ 80 % ".

وأضاف : " مارسيل كولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي أمام صن داونز ، وأتوقع خروج الأهلي من البطولة ، فلن يستطيع الفريق تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب بالقاهرة ، والمقرر إقامته الأربعاء القادم ".