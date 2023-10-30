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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عزمي يكشف تفاصيل انضمامه للجان الوطنية بالجامعة وقائدها والد فنانة شهيرة

صدى البلد

قال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الرئيس الراحل أنور السادات، في 1972 وعد وقال هنحل وهنحارب ولكن يوجد مشكلة بين روسيا وأمريكا والضباب، مؤكدًا أنهم كطلبة كانوا يريدون الحرب.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطلاب تجمعوا وتم عمل لجان وطنية في كليات الجامعة، وكان زعيمها أحمد عبدالله رزه، وهو من أعظم القامات الوطنية وسافر إنجلترا وعمل الدكتوراة عن تاريخ الحركة الوطنية، مشيرًا إلى أن الكثير لا يعرف أنه والد الفنانة بشرى وأنه بعد عودته لمصر رفضوا تعينه بالجامعة.

مطالب فئوية

وأكد أنهم لم يطلبوا مطالب فئوية، كان كل ما يريدوه هو الحرب فقط حتى لو لم يدخلوا الجيش كان يوجد جيش شعبي وبمجرد وقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف تم عمل فصائل الجبهة وشارك فيها وتم تدريبهم وتوزيعهم على الوحدات ومن المصادفات الغربية ان توزيع خدمة الجبهة كان في القنطرة نفس مكان خدمته في الجيش.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

https://fb.watch/n_zesmiEBH/?mibextid=Nif5oz

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