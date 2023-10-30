أحد أبطال حرب أكتوبر: تدربنا على كل الأسلحة بالجيش وكنا نأخذ ساعة راحة فقط

قال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن التدريبات في الجيش كانت تبدأ من بعد الفجر وحتى الساعة الحادية عشر ليلًا، وكانوا يأخذون ساعة راحة واحدة باليوم حتى يوم الجمعة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا نظام تربية بالجيش، ولهذا ينصح الأهالي بإدخال أبنائهم للجيش لأنه يخرج منه إنسان مسئول، مشيرًا إلى أن التدريبات كانت تتم على كل الأسلحة لأنه سيتم توزيعهم بعدها.

وتابع، أن أحد القادة قبل أن ينتهوا من التدريبات قال لهم "أنتم صف ضباط مهرة وستكونوا مسئولين تحت الضباط عن أي تجهيزات"، مؤكدًا أنه كان يعرف توزيعه في سلاح المدفعية ودراسته كانت في مدرسة المدفعية، باول طريق السويس واستمر بها لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أنه أثناء تواجده بالمدرسة لفت نظره مجموعة من الضباط المشاة أخذوا معهم كورس سريع عن إدارة النيران أحدهم كان يضحك معه بسبب رفعه الشديد ويقول له "جاي لوحدك والا معاك حد".

وأكمل أن أركان حرب المدرسة كان العقيد أنيس الهندي، وتخرجوا وتم عمل طابور عرض في الكلية الحربية بحضور وزير الدفاع ووقتها علق نجمة ملازم مجند تحت الاختبار وبعد 3 أشهر اخد ملازم مجند تحت الاحتياط .



