رئيس هيئة الرقابة الصحية: القطاع الخاص شريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في أولى الحملات التوعوية الموجهة للقطاع الخاص بمحافظة الأقصر والتي نظمتها شركة إي هيلث لتكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، ومجموعة شركات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونقابة الأطباء بالأقصر، وذلك بهدف تعزيز الوعي الرقمي للأطباء وتشجيع العيادات والمراكز الطبية الخاصة على تقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الشامل وتفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك وتحت عنوان: "التوعية بـالسجلات الالكترونية للمرضي في العصر الرقمي".

استهدفت الحملة تعزيز الوعي الرقمي للأطباء بالسجلات الطبية الإلكترونية وأهميتها في التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال شرح ميكنة الملفات الطبية للمرضى ومراحل التحول الرقمي اللازم لتمكين القطاع الخاص من الربط بالمنظومة بشكل رقمي متكامل طبقا للمعايير التي وضعتها الدولة المصرية لمجتمع الصحة الرقمية، وذلك بحضور أصحاب العيادات الخاصة، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونقيب الأطباء بالأقصر.

وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن امتلاك المنشآت الصحية لأدوات التحول الرقمي هو السبيل الأساسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل ولاستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، مؤكدا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي لنجاح المشروع حيث يلقى متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الدعم من القيادة السياسية.

واشادت مي فريد معاون وزير المالية والقائم باعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بأهمية دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطيبة للمواطنين لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة والارتقاء بمستوي الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز حيث يقتصر دور الهيئة على إدارة وتمويل المنظومة والشراء الاستراتيجي للخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن سواء مقدمي خدمات من القطاع العام أو الخاص.

وخلال اللقاء، استعرض د.ممدوح الوشيحي، مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، خطوات الحصول على الاعتماد في رحلة إنضمام المنشآت الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا علي أهمية التحول الرقمي و وجود نظام اليكتروني لربط المنشأة بالمنظومة الالكترونية لهيئات التأمين الشامل، وموضحا المزايا التنافسية السوقية لتأسيس واستدامة نظم قوية للجودة داخل المنشأة الصحية فضلا عن شرح متطلبات الاعتماد وفقا لدليل معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد الصادر عن الهيئة والحاصل على الاعتماد الدولي من "الاسكوا".

ومن جانبه، أكد المهندس حسن السكري، المدير التنفيذى لشركة أي هيلث "شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي" ، أن هذا التعاون يعد علامة بارزة في تعزيز المعرفة الرقمية لأطباء القطاع الخاص حيث يهدف الحدث إلى سد الفجوة بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، ودعم أطباء ى القطاع الخاص لتبني السجلات الطبية الإلكترونية والاستفادة من إمكاناتهم لتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالية و تكلفة اقل، مما يمهد الطريق أمام المبادرات المستقبلية مع مختلف أطراف المنظومة الصحية للوصول الى رعاية صحية متطورة تلبي احتياجات الجمهورية الجديدة.

وكانت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (eHealth برعاية وزيري الصحة والسكان والمالية، يستهدف وضع آلية فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية واشراك القطاع الخاص من خلال وضع مسار تكاملي بين الجهات المعنية.

يذكر أن شركة "إي هيلث" هي شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وهي قائمة على تطوير وإدارة الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي.